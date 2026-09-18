Костюк не сыграет за сборную Украины в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг: какая причина

Марта Костюк / © Associated Press

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Марта Костюк не сыграет за сборную Украины в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг-2026.

Об этом 24-летняя теннисистка сообщила у себя в Instagram.

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По ее словам, она не сможет помочь национальной команде в предстоящих матчах из-за травмы запястья.

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"Не те новости, которыми я надеялась поделиться. Как вы, возможно, знаете, в последние несколько недель меня беспокоила боль в запястье. Я надеялась, что отдых после US Open поможет, но, к сожалению, боль только усилилась. МРТ подтвердила, что моему запястью нужно больше времени и надлежащее восстановление, прежде чем я смогу снова соревноваться.

Это значит, что, к сожалению, я не смогу присоединиться к сборной Украины на Финале Кубка Билли Джин Кинг. Я очень ждала этого — сыграть вместе с девушками и представлять Украину. Это всегда невероятно особые ощущения, поэтому мне очень грустно, что приходится пропустить это.

Время сосредоточиться на восстановлении. Сейчас мне нужно сделать перерыв в соревнованиях и дать запястью необходимое время для восстановления. Я не знаю точно, сколько времени это займет, но буду делать все возможное, чтобы вернуться полностью здоровой. И, конечно, я буду болеть за девушек издалека и поддерживать их на каждом шагу", — написала Костюк.

Матчи финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг состоятся с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне.

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В четвертьфинале сборная Украины будет противостоять Бельгии. Победитель пары Украина — Бельгия в полуфинале сразится с триумфатором противостояния Италия — Китай.

Украинские теннисистки во второй раз подряд примут участие в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом году наша сборная дошла до полуфинала, где проиграла будущим чемпионкам — итальянкам.

Отметим, что в апреле сборная Украины с Элиной Свитолиной и Мартой Костюк в составе вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг после победы над Польшей.

Ранее сообщалось, что известный теннисист Сергей Стаховский был демобилизован в запас после четырех лет службы.

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