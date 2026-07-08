Костюк — Носкова: где смотреть и прогноз букмекеров на полуфинал Уимблдона-2026

Марта Костюк / © Associated Press

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В четверг, 9 июля, украинская теннисистка Марта Костюк (№13 WTA) проведет полуфинальный матч Уимблдона-2026 против чешки Линды Носковой (№13 WTA).

Поединок за выход в финал травяного мэйджора начнется ориентировочно в 17:30 по киевскому времени.

В четвертьфинале Костюк обыграла итальянку Жасмин Паолини (№17 WTA) — 6:3, 6:2. Носкова в 1/4 финала победила бельгийку Элизе Мертенс (№27 WTA) — 6:3, 7:5.

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Для 24-летней Костюк это будет первый в карьере полуфинал на Уимблдоне и второй на турнирах Grand Slam. В этом году она также доходила до 1/2 финала на Roland Garros, где потерпела поражение.

21-летняя Носкова впервые в карьере сыграет в полуфинале на уровне Grand Slam. До настоящего времени ее самым большим достижением на мэйджорах был выход в четвертьфинал Australian Open-2024.

Это будет вторая очная встреча теннисисток. В конце апреля этого года Костюк обыграла Носкову в четвертьфинале турнира в Мадриде — 7:6, 6:0.

Где смотреть матч Костюк — Носкова

Посмотреть матч Костюк — Носкова можно будет в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт (телеканале, сайте), местных каналах Суспільного, а также YouTube-канале Суспільне Спорт.

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Прогноз букмекеров на матч Костюк — Носкова

По мнению букмекеров, фавориткой грядущего матча является Костюк. На победу украинки можно поставить с коэффициентом 1,77. Выигрыш чешской теннисистки оценен коэффициентом 2,05.

Победительница этой пары в финале сразится за трофей с триумфаторкой другого полуфинала, в котором сыграют чешка Каролина Мухова (№9 WTA) и американка Кори Гауфф (№7 WTA).

Финал Уимблдона-2026 среди женщин состоится в субботу, 11 июля.

Напомним, в прошлом году победительницей турнира стала полька Ига Швентек, "всухую" обыграв в финале американку Аманду Анисимову.

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