Костюк обновила личный рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира
Марта впервые в карьере вошла в топ-15 рейтинга WTA благодаря выигрышу титула на турнире в Мадриде.
Украинская теннисистка Марта Костюк, которая накануне стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания), обновила личный рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира.
Благодаря завоеванию титула на турнире в Мадриде 23-летняя уроженка Киева поднялась на восемь позиций и теперь занимает 15-е место в рейтинге WTA. До сих пор ее личным рекордом была 16-я строчка в июне 2024-го.
Таким образом, впервые в истории сразу две украинские теннисистки входят в топ-15 рейтинга WTA. На десятой позиции располагается Элина Свитолина, которая потеряла три строчки по сравнению с предыдущим рейтингом.
Первой ракеткой планеты остается нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. Второй идет Елена Рыбакина из Казахстана, а на третье место поднялась полька Ига Швентек, обойдя американку Кори Гауфф.
Обновленный рейтинг WTA
1. Арина Соболенко — 10110 очков
2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 8555 очков
3. Ига Швентек (Польша) — 6948 очков (+1 позиция)
4. Кори Гауфф (США) — 6749 очков (-1)
5. Джессика Пегула (США) — 6136 очков
6. Аманда Анисимова (США) — 5985 очков
7. Мирра Андреева — 4181 очко (+1)
8. Жасмин Паолини (Италия) — 3722 очка (+1)
9. Виктория Мбоко (Канада) — 3531 очка (+1)
10. Элина Свитолина (Украина) — 3530 очков (-3)
…
15. Марта Костюк (Украина) — 2507 очков (+8)
52. Даяна Ястремская (Украина) — 1175 очков (-3)
57. Юлия Стародубцева (Украина) — 1044 очков (-4)
68. Александра Олейникова (Украина) — 940 очков (+2)
93. Ангелина Калинина (Украина) — 833 очков (+17)
95. Дарья Снигур (Украина) — 828 очков (+3)
152. Вероника Подрез (Украина) — 511 очков (-5)
Напомним, Костюк в финале турнира в Мадриде обыграла нейтральную теннисистку с российским паспортом Мирру Андрееву (6:3, 7:5).
Украинка отпраздновала победу эффектным сальто, в то время как побежденная спортсменка из государства-террориста расплакалась.
В полуфинале Марта одолела экс-россиянку Анастасию Потапову (6:2, 1:6, 6:1), которая с 2026 года представляет Австрию.