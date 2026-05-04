Костюк обновила личный рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая накануне стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания), обновила личный рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира.

Благодаря завоеванию титула на турнире в Мадриде 23-летняя уроженка Киева поднялась на восемь позиций и теперь занимает 15-е место в рейтинге WTA. До сих пор ее личным рекордом была 16-я строчка в июне 2024-го.

Таким образом, впервые в истории сразу две украинские теннисистки входят в топ-15 рейтинга WTA. На десятой позиции располагается Элина Свитолина, которая потеряла три строчки по сравнению с предыдущим рейтингом.

Первой ракеткой планеты остается нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. Второй идет Елена Рыбакина из Казахстана, а на третье место поднялась полька Ига Швентек, обойдя американку Кори Гауфф.

Обновленный рейтинг WTA

1. Арина Соболенко — 10110 очков

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 8555 очков

3. Ига Швентек (Польша) — 6948 очков (+1 позиция)

4. Кори Гауфф (США) — 6749 очков (-1)

5. Джессика Пегула (США) — 6136 очков

6. Аманда Анисимова (США) — 5985 очков

7. Мирра Андреева — 4181 очко (+1)

8. Жасмин Паолини (Италия) — 3722 очка (+1)

9. Виктория Мбоко (Канада) — 3531 очка (+1)

10. Элина Свитолина (Украина) — 3530 очков (-3)

…

15. Марта Костюк (Украина) — 2507 очков (+8)

52. Даяна Ястремская (Украина) — 1175 очков (-3)

57. Юлия Стародубцева (Украина) — 1044 очков (-4)

68. Александра Олейникова (Украина) — 940 очков (+2)

93. Ангелина Калинина (Украина) — 833 очков (+17)

95. Дарья Снигур (Украина) — 828 очков (+3)

152. Вероника Подрез (Украина) — 511 очков (-5)

Напомним, Костюк в финале турнира в Мадриде обыграла нейтральную теннисистку с российским паспортом Мирру Андрееву (6:3, 7:5).

Украинка отпраздновала победу эффектным сальто, в то время как побежденная спортсменка из государства-террориста расплакалась.

В полуфинале Марта одолела экс-россиянку Анастасию Потапову (6:2, 1:6, 6:1), которая с 2026 года представляет Австрию.

