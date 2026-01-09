- Дата публикации
Костюк обыграла россиянку и вышла в полуфинал турнира WTA в Брисбене
Украинка выбила "нейтральную" теннисистку из государства-террориста.
Украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 500 в австралийском Брисбене.
В четвертьфинале престижных соревнований 23-летняя украинка одержала победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой (№9 WTA).
Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился триумфом нашей соотечественницы со счетом 7:6, 6:3.
Для Костюк это первый выход в полуфинал турнира WTA с апреля 2024 года, когда она дошла до финала в Штутгарте и уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.
Отметим, что Марта в Брисбене стартовала сразу со второго раунда, где с камбэком уничтожила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, которая до 2012 года выступала за Россию.
В третьем круге украинка победила третью ракетку мира, финалистку US Open-2025 американку Аманду Анисимову.
Следующей соперницей Костюк станет шестая ракетка мира американка Джессика Пегула, которая ранее выбила из турнира украинку Даяну Ястремскую.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.