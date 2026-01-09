Костюк обыграла россиянку и вышла в полуфинал турнира WTA в Брисбене

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 500 в австралийском Брисбене.

В четвертьфинале престижных соревнований 23-летняя украинка одержала победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой (№9 WTA).

Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился триумфом нашей соотечественницы со счетом 7:6, 6:3.

Для Костюк это первый выход в полуфинал турнира WTA с апреля 2024 года, когда она дошла до финала в Штутгарте и уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Отметим, что Марта в Брисбене стартовала сразу со второго раунда, где с камбэком уничтожила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, которая до 2012 года выступала за Россию.

В третьем круге украинка победила третью ракетку мира, финалистку US Open-2025 американку Аманду Анисимову.

Следующей соперницей Костюк станет шестая ракетка мира американка Джессика Пегула, которая ранее выбила из турнира украинку Даяну Ястремскую.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.