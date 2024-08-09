Костюк обыграла Свитолину и вышла в третий круг на турнире в Торонто (видео)

Во втором круге турнира WTA 1000 в Торонто (Канада) состоялся матч между украинскими теннисистками, в котором Марта Костюк обыграла Элину Свитолину.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и завершилась победой Костюк со счетом 6:2, 2:6, 6:2.

Обзор матча Свитолина – Костюк

Это был только второй очный поединок между Элиной и Мартой. В первый раз они встречались в 1/16 финала Australian Open-2018. Тогда Свитолина победила Костюк со счетом 6:2, 6:2.

Сейчас именно 22-летняя Костюк является первой ракеткой Украины и занимает 20-е место в мировом рейтинге. 29-летняя Свитолина идет на 34-й позиции в рейтинге WTA.

В 1/8 финала Костюк сыграет против американки Эммы Наварро, которая во втором раунде турнира в Торонто победила польку Магду Линетт со счетом 6:2, 6:4. Матч между Костюк и Наварро состоится в пятницу, 9 августа.

Отметим, что совсем недавно Свитолина и Костюк представляли Украину на Олимпийских играх 2024 года в Париже. В одиночном турнире Элина выбыла в 1/8 финала от чешки Барборы Крейчиковой, а Марта остановилась в четвертьфинале, драматично проиграв будущей финалистке, хорватке Донне Векич.

Костюк на Олимпиаде-2024 также выступала в парном разряде вместе с Даяной Ястремской, но после чрезвычайно утомительной победы Марты в 1/8 финала одиночного турнира над восьмой ракеткой мира Марией Саккари из Греции, украинки снялись с соревнований и не вышли на матч 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Костюк станцевала на корте во время четвертьфинала Олимпиады-2024.

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