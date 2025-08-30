Костюк одержала волевую победу и вышла в 1/8 финала US Open-2025

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) вышла в 1/8 финала US Open-2025.

В матче третьего раунда 23-летняя уроженка Киева одержала волевую победу над француженкой Диан Парри (№107 WTA) – 3:6, 6:4, 6:2.

Таким образом, Костюк установила личный рекорд на US Open. Раньше ее лучшим результатом на этом турнире был третий раунд.

За место в четвертьфинале Марта сразится с чешкой Каролиной Муховой (№13 WTA).

Отметим, что на старте американского мэйджора Костюк обыграла британку Кэти Бултер (№48 WTA), а во втором раунде победила Зейнеп Сонмез (№81 WTA) из Турции.

Марта – единственная украинка, которая продолжает выступления на US Open-2025. Ранее в первом раунде соревнований выбыли Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США является первая ракетка мира "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которая в прошлом году в финале обыграла американку Джессику Пегулу.

Напомним, чемпионкой женского парного разряда US Open-2024 стала украинка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко.