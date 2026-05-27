ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
299
Время на прочтение
1 мин

Костюк одержала волевую победу над американкой украинского происхождения на Roland Garros

Марта в сложном матче пробилась в третий круг грунтового мэйджора.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№15 WTA) вышла в третий круг Roland Garros-2026.

Во втором раунде грунтового мэйджора 23-летняя уроженка Киева одержала волевую победу над 24-летней американкой украинского происхождения Кэти Волынец (№108 WTA) — 6:7, 6:3, 6:3.

Матч продолжался 2 часа и 45 минут. Украинка подала 8 раз навылет, совершила 7 двойных ошибок и использовала 6 из 18 брейк-пойнтов.

Отметим, что в первом круге Костюк обыграла экс-россиянку Оксану Селехметьеву, которая недавно сменила гражданство на испанское — 6:2, 6:3.

В третьем раунде Марта сыграет со швейцаркой Викторией Голубич (№82 WTA).

В этом году право выступить в основной сетке Roland Garros получили семь украинок: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Свитолина и Костюк уже пробились в третий круг. Ястремская и Калинина не смогли преодолеть стартовый круг, Снигур выбыла во втором раунде, а Стародубцева и Олейникова сыграют матчи второго круга позже.

Ранее сообщалось, что Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв в финале нейтральную спортсменку с российским паспортом Мирру Андрееву.

Также мы рассказывали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
299
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie