Костюк одержала волевую победу над россиянкой и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) пробилась в четвертый круг Australian Open-2024.

В матче третьего раунда 21-летняя уроженка Киева в волевом стиле обыграла россиянку Элину Аванесян (№74 WTA), которая из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Напряженный поединок длился 2 часа 33 минуты и завершился победой представительницы Украины со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

За всю игру Костюк выполнила 6 подач навылет и допустила 5 двойных ошибок. Это была первая личная встреча теннисисток.

Марта впервые в карьере вышла в четвертый круг австралийского мэйджора. Ранее она трижды останавливалась в третьем раунде соревнований в Мельбурне (2018, 2022, 2023).

Костюк только во второй раз сыграет в 1/8 финала турнира серии Grand Slam. Впервые подобное случилось в 2021 году, когда она проиграла польке Иге Свентек в 4-м раунде Roland Garros.

За выход в четвертьфинал Костюк поборется с победительницей матча между "нейтральной" россиянкой Марией Тимофеевой и Беатрис Хаддад Майей из Бразилии.

Отметим, что в 1/8 финала финала Открытого чемпионата Австралии по теннису также могут пробиться Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые свои матчи третьего круга проведут в ночь на 20 января.

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко не сумела добраться до 1/8 финала Australian Open, без шансов проиграв второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко, которая является действующей чемпионкой этих соревнований.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января.

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