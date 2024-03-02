Костюк одержала волевую победу над россиянкой и вышла в полуфинал турнира в Сан-Диего

Другая украинка Ангелина Калинина также в волевом стиле пробилась в 1/2 финала соревнований в Остине.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA 500 в американском Сан-Диего.

21-летняя уроженка Киева (№34 WTA) в четвертьфинале справилась с "нейтральной" россиянкой Анастасией Павлюченковой (№25 WTA).

Встреча длилась два часа 14 минут и завершилась победой украинки над спортсменкой из государства-террориста со счетом 3:6, 6:4, 6:3.

В течение матча Марта выполнила 5 подач навылет, совершила 10 двойных ошибок и использовала 5 из 11 брейк-пойнтов.

За выход в финал Костюк сразится с первой сеяной на турнире американкой Джессикой Пегулой (№5 WTA).

В свою очередь, еще одна украинка Ангелина Калинина пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Остине (США).

В четвертьфинале 27-летняя уроженка Новой Каховки (№35 WTA) одержала волевую победу над француженкой Диан Парри (№62 WTA).

Поединок длился 2 часа 19 минут и закончился триумфом украинки со счетом 1:6, 6:4, 6:2.

В полуфинале Калинина сыграет с китаянкой Ван Сиюй (№64 WTA), которая в 1/4 финала одержала техническую победу над американкой Даниэль Коллинс (№48 WTA).

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