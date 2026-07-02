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Костюк одержала волевую победу над россиянкой и вышла в третий круг Wimbledon-2026
Марта повторила личный рекорд на травяном мэйджоре.
Украинская теннисистка Марта Костюк (№13 WTA) вышла в третий круг Wimbledon-2026.
Во втором раунде травяного мэйджора 24-летняя уроженка Киева одержала волевую победу над нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анной Блинковой (№114 WTA) — 6:7, 6:3, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 35 минут. Костюк выполнила 4 подачи навылет и допустила 11 двойных ошибок.
Костюк в шестой раз играет в основной сетке Wimbledon. Она повторила личный рекорд на этом турнире Grand Slam, выйдя в третий круг. Ранее она добиралась до этой стадии в 2023 и 2024 годах.
Отметим, что в первом раунде Марта разгромила аргентинку Надю Подороску, а Блинкова на старте обыграла другую украинку — Юлию Стародубцеву.
В 1/16 финала Костюк поборется с американкой Эммой Наварро (№26 WTA), которой до сих пор проиграла все четыре очных матча.
Добавим, что в третий круг Wimbledon-2026 также вышла украинская теннисистка Дарья Снигур, обыграв француженку Леолию Жанжан (№132 WTA) — 6:4, 6:3.
Для Снигур это первый в карьере выход в третий раунд на турнирах Grand Slam. Дальше украинка сыграет с американкой Эшлин Крюгер.
На старте турнира Дарья сенсационно обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину.