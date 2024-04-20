Костюк одержала волевую победу над третьей ракеткой мира и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте. В 1/4 финала она обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф.

Невероятно напряженный трехсетовый матч длился 2 часа 50 минут и закончился победой 21-летней уроженки Киева со счетом 3:6, 6:4, 7:6.

Отметим, что в третьем сете при счете 5:4 в свою пользу Костюк не реализовала три матчбола на подаче американки. В следующем гейме Гауфф сделала брейк, однако Марта сумела отыграться и перевести встречу на решающий тай-брейк.

На тай-брейке Костюк заработала четыре матчпойнта, поведя со счетом 6:2. Однако американка снова смогла их все отыграть. В конце концов украинка забрала два следующих розыгрыша и с восьмого матчбола оформила победу в этом драматичном поединке.

Обзор матча Костюк – Гауфф

Это была третья личная встреча между Костюк и Гауфф. Украинке впервые удалось одолеть американку. В последний раз они играли в четвертьфинале Australian Open-2024 – тогда Марта проиграла трехсетовый матч со счетом 6:7, 7:6, 2:6.

Победа над Гауфф стала наиболее рейтинговой в карьере Костюк. Ранее ее личным рекордом была победа над пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой в полуфинале турнира в Сан-Диего в начале марта 2024 года.

Для Костюк это шестая в карьере победа над теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга и третья – в этом году. Во втором круге соревнований в Штутгарте украинка одержала сверхсложную победу над седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Костюк в третий раз подряд прошла в четвертьфинал на турнирах WTA. Перед этим она дошла до полуфинала в Индиан-Уэллсе (WTA 1000) и до финала в Сан-Диего (WTA 500).

В полуфинале Марта сыграет против восьмой ракетки планеты чешки Маркеты Вондроушовой, которая является действующей чемпионкой Wimbledon. За другую путевку в финал посоревнуются лидерка мирового рейтинга полька Ига Швентек и представительница Казахстана Елена Рыбакина (№4 WTA).

Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.

Читайте также:

Пять украинских теннисисток попали в основную сетку Roland Garros-2024

Сборная Украины по теннису растеряла преимущество 2:0 и не сумела выйти в финал Кубка Билли Джин Кинг

Скандал во время матча теннисной сборной Украины: известного мецената выгнали из эфира за русский язык