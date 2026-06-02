Костюк одолела Cвитолину и вышла в полуфинал Roland Garros

Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№15 WTA) вышла в полуфинал Roland Garros-2026. В четвертьфинале она обыграла свою соотечественницу Элину Свитолину (№7 WTA).

Матч между украинками продолжался 1 час 51 минуту и завершился победой Костюк со счетом 6:3, 2:6, 6:2.

Это был первый в истории четвертьфинальный поединок между двумя украинками на турнирах Grand Slam.

Это была третья очная встреча между Элиной и Мартой. В 2018 году на Australian Open победила Свитолина — 6:2, 6:2, тогда как в 2024-м на турнире в Торонто выиграла уже Костюк — 6:2, 2:6, 6:2.

Костюк стала первой в истории украинкой, которая дошла до полуфинала Roland Garros. Она впервые в карьере добралась до 1/2 финала турнира Grand Slam — до сих пор ее самым большим достижением на мэйджорах был четвертьфинал Australian Open-2024.

Свитолина в шестой раз в карьере сыграла в четвертьфинале Roland Garros (2015, 2017, 2020, 2023, 2025, 2026), но ни разу так и не смогла выйти в полуфинал.

В полуфинале Костюк сыграет с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой (№8 WTA), которая в четвертьфинале победила румынку Сорану Кырстю (№18 WTA) — 6:0, 6:3.

В 1/8 финала грунтового мэйджора Костюк разобралась с экс-первой ракеткой мира полькой Игой Швентек (№3 WTA) — 7:5, 6:1. В свою очередь, Свитолина одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (№11 WTA) — 4:6, 6:4, 6:0.

Ранее сообщалось, что Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв в финале именно Андрееву, с которой ей теперь придется встретиться в полуфинале Roland Garros.

Также мы рассказывали, что Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме.

