Костюк одолела экс-россиянку и вышла в финал престижного турнира в Мадриде

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№23 WTA) вышла в финал турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В полуфинале 23-летняя уроженка Киева обыграла экс-россиянку Анастасию Потапову (№56 WTA), которая с 2026 года представляет Австрию.

Матч продолжался 1 час 38 минут и завершился победой украинки со счетом 6:2, 1:6, 6:1.

Отметим, что Марта стартовала на турнире в Мадриде победой над представительницей Казахстана Юлией Путинцовой (6:1, 6:3), после чего одолела американку Джессику Пегулу (6:1, 6:4).

В 1/8 финала Костюк обыграла американку Кэти Макнелли (6:2, 6:3). В четвертьфинале украинка победила чешку Линду Носкову (7:6, 6:0).

Для Костюк это второй выход подряд в финал на турнирах WTA. Перед этим она завоевала титул во французском Руане, одолев в решающем матче другую украинку Веронику Подрез.

Победная серия Марты на турнирах WTA составляет уже 10 поединков.

В финале Костюк сыграет против нейтральной теннисистки с российским паспортом Мирры Андреевой (№8 WTA), которая в полуфинале выбила американку Хейли Баптист (WTA №32). Матч за трофей состоится в субботу, 2 мая.

Марта впервые в карьере вышла в финал соревнований категории WTA 1000. Этот финал станет шестым для нее на уровне WTA — в предыдущих пяти она дважды побеждала и потерпела три поражения.

Ранее сообщалось, что Костюк в составе сборной Украины вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

