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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Костюк остановилась в шаге от исторического для Украины финала Roland Garros

В полуфинале грунтового мэйджора Марта уступила "нейтральной" сопернице из государства-террориста.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№15 WTA) не сумела выйти в финал Roland Garros-2026 в женском одиночном разряде.

В полуфинале грунтового мэйджора 23-летняя уроженка Киева потерпела поражение от 19-летней "нейтральной" россиянки Мирры Андреевой (№8 WTA) — 1:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Костюк выполнила одну подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и 34 непринужденных.

Это была третья очная встреча между Костюк и Андреевой. В январе этого года украина обыграла россиянку в четвертьфинале соревнований WTA 500 в Брисбене — 7:6, 6:3, а в мае победила ее в финале турнира WTA 1000 в Мадриде — 6:3, 7:5.

Костюк стала первой в истории Украины полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. Ранее это удавалось только Андрею Медведеву среди мужчин — в 1993 и 1999 годах.

Марта впервые играла в полуфинале турнира Grand Slam — до сих пор ее самым большим достижением на мэйджорах был четвертьфинал Australian Open-2024.

Андреева во второй раз приняла участие в полуфинале уровня Grand Slam и впервые вышла в финал. Первый полуфинал на Roland Garros-2024 она проиграла.

В финале Андреева сыграет против победительницы другого полуфинала, в котором встретятся полька Майя Хвалинская (№114 WTA) и "нейтральная" россиянка Диана Шнайдер (№23 WTA).

Напомним, в четвертьфинале Костюк одолела свою соотечественницу Элину Свитолину.

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Дата публикации
Количество просмотров
664
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