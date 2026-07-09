Костюк остановилась в шаге от исторического для Украины финала Уимблдона

Марта Костюк / © Associated Press

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Украинская теннисистка Марта Костюк (№13 WTA) не сумела пробиться в финал Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде.

В полуфинале 24-летняя уроженка Киева проиграла чешке Линде Носковой (№13 WTA) — 4:6, 4:6.

Это была вторая очная встреча теннисисток. В конце апреля этого года Костюк обыграла Носкову в четвертьфинале турнира в Мадриде — 7:6, 6:0.

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Для 24-летней Костюк это был первый в карьере полуфинал Уимблдона и второй на турнирах Grand Slam. В этом году она также доходила до 1/2 финала на Roland Garros, где потерпела поражение.

Отметим, что Марта повторила национальный рекорд на Уимблдоне. Она стала второй в истории украинкой, которая добралась до полуфинал этого турнира Grand Slam после Элины Свитолиной (2019, 2023).

21-летняя Носкова впервые в карьере вышла в финал на уровне Grand Slam. До этого турнира ее самым большим достижением на мэйджорах был выход в четвертьфинал Australian Open-2024.

В финале Носкова встретится с другой чешкой Каролиной Муховой (№9 WTA), которая в полуфинале одолела американку Кори Гауфф (№7 WTA) — 6:2, 1:6, 7:6.

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Финальный матч между Муховой и Носковой состоится в субботу, 11 июля. Начало — в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, в прошлом году победительницей турнира стала полька Ига Швентек, "всухую" обыграв в финале американку Аманду Анисимову.

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