Костюк ответила фанатам, которые освистали ее из-за отказа пожать руку белоруске на Roland Garros

Марта считает, что этим болельщикам должно быть стыдно за свое поведение.

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала скандальный инцидент после ее матча с белоруской Ариной Соболенко в первом круге Roland Garros-2023.

После завершения поединка 20-летняя киевлянка принципиально отказалась пожать руку спортсменке из страны-агрессора, за что ее освистали зрители на трибунах французского мейджора.

На пресс-конференции после игры украинку спросили о свисте болельщиков в ее адрес. Марта ответила, что не ожидала этого. Костюк заявила, что этим фанатам должно быть стыдно за свое поведение.

"То, что произошло, должна сказать, я такого не ожидала. Не ожидала, но я никак на это не отреагировала. Честно, людям должно быть стыдно, но не мне (за них – прим.) решать. Я чувствую себя нормально. В социальных сетях после моих заявлений я получаю много негативных реакций, но я удалила почти все социальные сети с телефона. Я ничего не читаю. Я закрываю комментарии, и я не хочу – честно говоря, не хочу. Мне надоело то дерьмо, которое говорят люди. Это не имеет смысла, поэтому я просто пропускаю это.

Я уверена, что на Уимблдоне будет по-другому, потому что в прошлом году на Уимблдоне этих игроков (россиян и белорусов – прим.) отстранили от выступления. А когда я была в Великобритании в прошлом году, люди иначе на нас реагировали, даже буквально на улице. Я почувствовала много поддержки, поэтому очень уверена, что их реакция была бы другой", – приводит слова украинки btu.org.ua.

Отметим, что Марта уже далеко не впервые с начала пономасштабного российского вторжения в Украину не жмет руки своим соперницам из России и Беларуси.

Для Костюк выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису в одиночном разряде завершены. В первом раунде основной сетки она уступила Соболенко, которая является второй ракеткой мира, со счетом 3:6, 2:6.

Кроме Марты, в основной сетке Roland Garros-2023 выступят еще пять украинок – Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Екатерина Байндль и Даяна Ястремская, которая преодолела квалификацию.

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