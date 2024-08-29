Костюк отыграла 5 сетболов и вышла в третий круг US Open-2024

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№19 WTA) вышла в третий круг US Open-2024.

Во втором раунде 22-летняя украинка победила британку Герриет Дарт (№78 WTA). Матч продолжался 1 час 36 минут и завершился со счетом 7:6, 6:1.

Отметим, что первая партия была очень напряженной. Костюк выиграла ее на тай-брейке со счетом 12:10, отыграв пять сетболов. Затем во втором сете Марта разгромила соперницу, отдав только один гейм.

Таким образом Марта повторила личный рекорд на Открытом чемпионате США. Она во второй раз в карьере дошла до третьего круга на этом мэйджоре. Впервые такое произошло в 2020 году.

В 1/16 финала Костюк сыграет против победительницы матча между американкой Эммой Наварро (№12 WTA) и нидерландкой Аранчей Рус (№93 WTA).

Кроме Костюк, в одиночном разряде US Open-2024 продолжают выступать еще две украинки – Ангелина Калинина (№55 WTA) и Элина Свитолина (№28 WTA), которые в ночь на 29 августа проведут очный матч за выход в третий круг.

Ранее в первом раунде соревнований выбыли Даяна Ястремская (№34 WTA), Юлия Стародубцева (№146 WTA), Леся Цуренко (№85 WTA) и Екатерина Байндль (№329 WTA).

Основная сетка Открытого чемпионата США-2024 продлится с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой US Open является американка Кори Гауфф, которая в прошлом году в финале одолела "нейтральную" белорусску Арину Соболенко.

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