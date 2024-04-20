Костюк победила действующую чемпионку Wimbledon и вышла в финал турнира в Штутгарте

Марта за два сета справилась с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) пробилась в финал турнира WTA 500 в Штутгарте. В полуфинале она обыграла восьмую ракетку мира чешку Маркета Вондроушова, которая является действующей чемпионкой Wimbledon.

Матч продолжался 1 час 36 минут и закончился победой 21-летней уроженки Киева со счетом 7:6, 6:2.

За проведенное на корте время Марта ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов

Для Костюк это седьмая в карьере победа над теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга и четвертая – в этом году.

На пути в финал соревнований в Штутгарте украинка одержала три подряд победы над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга. До победы над Вондроушовой она одержала сверхсложную победу над седьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь и одержала волевую победу над третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

В финале Марта сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№4 WTA), которая в другом полуфинале одолела первую ракетку мира польку Ига Швентек со счетом 6:3, 4:6, 6:3.

Для Костюк это будет третий в карьере финал уровня WTA и второй в этом году. В начале марта Марта уступила британке Кэти Бултер в решающем матче турнира WTA 500 в американском Сан-Диего.

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