Костюк победила на турнире в Риме экс-россиянку, осудившую войну в Украине

Марта Костюк / © Associated Press

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Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) вышла в третий круг на турнире WTA 1000 в Риме.

Во втором раунде соревнований 22-летняя уроженка Киева обыграла экс-россиянку Дарью Касаткину (№15 WTA), которая сейчас представляет Австралию – 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 28 минут. Костюк дважды подавала навылет, совершила 6 двойных ошибок и использовала 6 из 6 брейк-пойнтов.

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После матча Марта пожала руку Касаткиной, а перед игрой отдала должное своей сопернице за ее позицию касательно войны в Украине.

"Дарья Касаткина четко высказалась против войны и приняла решение отказаться от российского спортивного гражданства. Для этого нужна смелость, и я это признаю. Я надеюсь, что это не последний шаг, а часть более глубокого обязательства", – написала Костюк у себя в Instagram.

Ранее Касаткина публично осудила вооруженную агрессию РФ против Украины и отказалась от российского гражданства, начав в 2025 году выступать под австралийским флагом.

Отметим, что на старте турнира в итальянской столице Костюк одержала победу над филиппинкой Александрой Эалой (№70 WTA) – 6:0, 6:1.

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В 1/16 финала турнира в Риме соперницей Марты станет канадка Лейла Фернандес (№26 WTA), которая во втором круге обыграла хорватку Антонию Ружич (№117 WTA) – 6:4, 6:0.

Костюк – вторая украинка, которая смогла пробиться в третий раунд турнира в Риме. Ранее это сделала Элина Свитолина, начав соревнования победой над испанкой Джессикой Бузас Манейро.