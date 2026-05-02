Костюк победила россиянку и стала чемпионкой престижного турнира в Мадриде
Марта выиграла третий трофей в карьере.
Украинская теннисистка Марта Костюк (№23 WTA) стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В финале 23-летняя уроженка Киева обыграла нейтральную теннисистку с российским паспортом Мирру Андрееву (№8 WTA) со счетом 6:3, 7:5.
Матч продолжался 1 час и 23 минуты. Марта 4 раза подавала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 4 из 4 брейк-пойнтов.
Костюк отпраздновала победу на турнире в Мадриде эффектным сальто, в то время как проигравшая россиянка расплакалась.
Отметим, что Марта стартовала на турнире в Мадриде победой над представительницей Казахстана Юлией Путинцовой (6:1, 6:3), после чего одолела американку Джессику Пегулу (6:1, 6:4).
В 1/8 финала Костюк обыграла американку Кэти Макнелли (6:2, 6:3). В четвертьфинале украинка победила чешку Линду Носкову (7:6, 6:0).
В полуфинале Марта одолела экс-россиянку Анастасию Потапову (6:2, 1:6, 6:1), которая сейчас представляет Австрию.
Для Костюк это второй трофей подряд на турнирах WTA. Перед этим она завоевала титул во французском Руане, одолев в финале другую украинку Веронику Подрез.
Марта впервые в карьере выиграла турнир категории WTA 1000. Костюк в шестой раз в карьере играла в финале соревнований уровня WTA и завоевала третий трофей.
Победная серия Марты на турнирах WTA составляет уже 11 матчей подряд.
Ранее сообщалось, что Костюк в составе сборной Украины вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.