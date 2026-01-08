ТСН в социальных сетях

Проспорт
170
1 мин

Костюк победила третью ракетку мира и вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA

Украинка выбила финалистку US Open из турнира в Брисбене.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в австралийском Брисбене.

В третьем круге престижных соревнований 23-летняя украинка победила третью ракетку мира, финалистку US Open-2025 американку Аманду Анисимову.

Матч продолжался 1 час 27 минут и завершился триумфом нашей соотечественницы со счетом 6:4, 6:3.

Соперницей Костюк в четвертьфинале станет победительница матча между "нейтральной" россиянкой Миррой Андреевой и чешкой Линдой Носковой.

Отметим, что Марта в Брисбене стартовала сразу со второго раунда, где с камбэком уничтожила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, которая до 2012 года выступала за Россию.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.

