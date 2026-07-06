Костюк после исторической победы снялась с парного турнира Уимблдона-2026

Марта Костюк / © Associated Press

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Украинская теннисистка Марта Костюк, которая вышла в четвертьфинал Wimbledon-2026 в одиночном разряде, снялась с парного турнира травяного мэйджора.

Об этом официально сообщили организаторы соревнований.

В понедельник, 6 июля, 24-летняя украинка должна была в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе сыграть матч 1/8 финала парного разряда Уимблдона против австралийки Эллен Перес и нидерландки Деми Схурс.

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Для Марты это мог стать второй поединок в день. Однако после победы над американкой Эшлин Крюгер (6:4, 6:4) в 1/8 финала одиночного турнира Костюк решила отказаться от участия в парном разряде.

Таким образом, Перес и Схурс автоматически прошли в 1/4 финала Wimbledon-2026 в парном разряде.

"У меня были проблемы с животом с самого утра, и в целом не всегда просто на турнирах. Я очень мало ем. Ем максимум, что я могу, сразу скажу. Это, конечно, в такую ​​жару не помогло. Я была готова идти играть, но вся команда меня остановила — все-таки одиночка в приоритете. И даже если бы не было сегодня такой жары, возможно, я бы вышла на корт, но это очень тяжело", — объяснила Марта причину снятия с парного турнира Уимблдона для Суспільне Спорт.

Отметим, что в четвертьфинале личного турнира Wimbledon-2026 соперницей Костюк станет победительница пары Жасмин Паолини (Италия) — Александра Эала (Филиппины).

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Четвертьфинал Wimbledon-2026 с участием Марты состоится в среду, 8 июля. Для Костюк это будет первый в карьере четвертьфинал на Уимблдоне.

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