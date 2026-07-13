Костюк после выхода в полуфинал Уимблдона-2026 установила личный рекорд в рейтинге WTA

Марта Костюк / © Associated Press

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира после завершения Уимблдона-2026.

Статус первой ракетки Украины сохранила Элина Свитолина, которая вылетела уже в стартовом раунде Уимблдона от другой украинки Дарьи Снигур. Она потеряла две позиции и теперь занимает 10-е место.

В то же время Марта Костюк, которая во второй раз в сезоне добралась до полуфинала турнира Grand Slam, поднялась на две строчки и теперь располагается на рекордной для себя 11-й позиции, сразу вслед за Свитолиной.

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Александра Олейникова, несмотря на поражение в первом круге Уимблдона, улучшила свое положение на одну позицию и сейчас занимает 52-е место.

Наибольшего прогресса среди украинок добилась Снигур, которая благодаря выходу в третий раунд Уимблдона поднялась сразу на 21 позицию — на 56-е место мирового рейтинга.

Статус первой ракетки планеты удерживает нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко. Второй идет Елена Рыбакина из Казахстана, а на третью позицию поднялась американка Джессика Пегула.

В чемпионской гонке WTA к Итоговому турниру сезона сразу две украинки находятся в топ-10. Свитолина занимает пятое место (4116 очков), а Костюк опустилась на девятую позицию (3275 очков).

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Обновленный рейтинг WTA

1. Арина Соболенко — 8550 очков

2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143 очка

3. Джессика Пегула (США) — 6301 очко (+1)

4. Кори Гауфф (США) — 5649 очков (+3)

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5. Мирра Андреева — 5293 очка

6. Каролина Мухова (Чехия) — 5168 очков (+3)

7. Линда Носкова (Чехия) — 5119 очков (+5)

8. Ига Швентек (Польша) — 4539 очков (-5)

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9. Аманда Анисимова (США) — 4353 очка (-3)

10. Элина Свитолина (Украина) — 4351 очко (-2)

...

11. Марта Костюк — 3926 очков (+2)

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52. Александра Олейникова — 1049 очков (+1)

56. Дарья Снигур — 1038 очков (+21)

59. Ангелина Калинина — 1018 очков (+7)

61. Юлия Стародубцева — 1017 очков (+6)

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74. Даяна Ястремская — 935 очков (+7)

Ранее сообщалось, что Костюк повторила национальный рекорд на Уимблдоне. Она стала второй в истории украинкой, которая добралась до полуфинала этого турнира Grand Slam после Свитолиной (2019, 2023).

В полуфинале Марта проиграла будущей чемпионке турнира чешке Линде Носковой.

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