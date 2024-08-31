Костюк потерпела поражение и вслед за Свитолиной вылетела из US Open-2024 (видео)

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№19 WTA) не смогла выйти в 1/8 финала US Open-2024.

В третьем круге мэйджора 22-летняя украинка в напряженном матче уступила американке Эмме Наварро (№12 WTA).

Трехсетовая встреча длилась 1 час 55 минут и завершилась в пользу представительницы США со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Обзор матча Наварро – Костюк

Таким образом, Украина потеряла последнюю представительницу в одиночном разряде US Open-2024. Ранее Элина Свитолина (№28 WTA) выбыла в 1/16 финала от еще одной американки, третьей ракетки мира Кори Гауфф.

В этом году Украина в основе US Open-2024 была представлена сразу семью теннисистками – это новый национальный рекорд.

Даяна Ястремская (№34 WTA), Юлия Стародубцева (№146 WTA), Леся Цуренко (№85 WTA) и Екатерина Байндль (№329 WTA) вылетели в первом раунде соревнований. Ангелина Калинина (№55 WTA) во втором круге уступила Свитолиной.

Основная сетка Открытого чемпионата США-2024 продлится с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой US Open является американка Кори Гауфф, которая в прошлом году в финале одолела "нейтральную" белорусску Арину Соболенко.

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