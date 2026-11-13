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ТСН в социальных сетях

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Проспорт
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Костюк потерпела третье поражение и покинула Итоговый турнир WTA

В последнем матче на турнире Марта проиграла американке Кори Гауфф.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№10 WTA) уступила американке Кори Гауфф (№4 WTA) в заключительном, третьем матче группового этапа Итогового турнира WTA-2026.

Поединок длился 1 час 33 минуты и завершился поражением украинки со счетом 4:6, 5:7.

При счете 2:5 в первом сете Марта брала медицинский тайм-аут из-за проблем с запястьем правой руки.

Во второй партии 24-летняя украинка вела в счете 5:1 и имела три сетбола на подаче соперницы, однако потеряла преимущество, проиграв шесть геймов подряд.

Это была седьмая очная встреча теннисисток, Костюк в пятый раз проиграла Гауфф.

Обзор матча

Таким образом, Марта не сумела выиграть ни одного матча и даже сета на дебютном для себя Итоговом турнире WTA. До этого она уступила чешке Линде Носковой (2:6, 4:6) и американке Джессике Пегуле (2:6, 5:7).

Отметим, что Костюк, которая была первой запасной, попала на Итоговый турнир WTA вместо Елены Рыбакиной из Казахстана — первая ракетка мира и действующая чемпионка соревнований снялась перед стартом из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что на Итоговом турнире Украина впервые представлена двумя теннисистками. Сюда также отобралась Элина Свитолина, которая стартовала с поражения от бесфлажной россиянки Мирры Андреевой (4:6, 0:6), а затем во втором туре одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой (3:6, 6:2, 6:2).

В заключительном, третьем туре Элина сразится с бесфлажной белоруской Ариной Соболенко. Матч состоится в пятницу, 13 ноября. Победительница поединка получит путеву в полуфинал.

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