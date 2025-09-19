Костюк приблизила сборную Украины к историческому финалу Кубка Билли Джин Кинг

Марта Костюк / © Associated Press

Реклама

Марта Костюк вывела сборную Украины вперед в матчевом противостоянии с Италией в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.

В первом поединке игрового дня Костюк (WTA №26) уверенно обыграла Элизабетту Коччаретто (WTA №91) со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Марта ни разу не отдала свою подачу.

Реклама

Следующей на корт выйдет Элина Свитолина (WTA №13), которая посоревнуется с Жасмин Паолини (WTA №8).

Противостояние проходит в формате трех матчей – двух одиночных и одного парного. Для общей победы и выхода в финал нужно выиграть два поединка.

Победа Свитолиной над Паолини выведет сборную Украины в исторический финал Кубка Билли Джин Кинг. Если Элина проиграет свой матч, то счет станет равным (1:1) и обладателя путевки в финал решит парная встреча: Людмила и Надежда Киченок сыграют против Жасмин Паолини и Сары Эррани.

Для сборной Украины это первый в истории полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. Итальянки – действующие чемпионки турнира.

Реклама

Отметим, что в четвертьфинале сборная Украины благодаря победам Костюк и Свитолиной победила Испанию (2:0), а итальянки обыграли Китай (2:0).

В финале победитель противостояния Украина – Италия встретится с триумфатором дуэли США – Великобритания.

Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг-2025 проходит с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне.

Сборная Украины по теннису принимает участие в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг впервые после ребрендинга турнира.

Реклама

Это стало возможным благодаря тому, что в апреле сборная Украины со Свитолиной и Костюк в составе выиграла отборочную группу, где соревновалась с Польшей и Швейцарией.

До этого "сине-желтые" трижды подряд останавливались в шаге от финальной части турнира, терпя поражение в квалификационном раунде.