Костюк пробилась в полуфинал престижного турнира в Мадриде

В четвертьфинале украинка обыграла 13-ю ракетку мира.

Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№23 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде.

В четвертьфинале 23-летняя уроженка Киева обыграла 13-ю ракетку мира, чешку Линду Носкову со счетом 7:6, 6:0.

Отметим, что Марта стартовала на турнире в Мадриде победой над представительницей Казахстана Юлией Путинцовой (6:1, 6:3), после чего одолела американку Джессику Пегулу (6:1, 6:4).

В 1/8 финала украинка обыграла американку Кэти Макнелли (6:2, 6:3).

В полуфинале Костюк встретится с экс-россиянкой Анастасией Потаповой (№56 WTA), которая сейчас представляет Австрию.

