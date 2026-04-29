Костюк пробилась в полуфинал престижного турнира в Мадриде
В четвертьфинале украинка обыграла 13-ю ракетку мира.
Украинская теннисистка Марта Костюк (№23 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде.
В четвертьфинале 23-летняя уроженка Киева обыграла 13-ю ракетку мира, чешку Линду Носкову со счетом 7:6, 6:0.
Отметим, что Марта стартовала на турнире в Мадриде победой над представительницей Казахстана Юлией Путинцовой (6:1, 6:3), после чего одолела американку Джессику Пегулу (6:1, 6:4).
В 1/8 финала украинка обыграла американку Кэти Макнелли (6:2, 6:3).
В полуфинале Костюк встретится с экс-россиянкой Анастасией Потаповой (№56 WTA), которая сейчас представляет Австрию.
