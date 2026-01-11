Костюк проиграла первой ракетке мира в финале турнира WTA в Брисбене

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) остановилась в шаге от титула на турнире WTA 500 в австралийском Брисбене.

В финале престижных соревнований 23-летняя украинка проиграла первой ракетке мира – "нейтральной" теннисистке с белорусским паспортом Арине Соболенко.

Матч продолжался 1 час 19 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу лидера мирового рейтинга.

Отметим, что Марта в Брисбене стартовала сразу со второго раунда, где с камбэком уничтожила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, которая до 2012 года выступала за Россию.

В третьем круге украинка победила третью ракетку мира, финалистку US Open-2025 американку Аманду Анисимову.

В четвертьфинале Марта обыграла нейтральную теннисистку с российским паспортом Мирру Андрееву (№9 WTA).

В полуфинале Костюк разгромила шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Таким образом, Марта в Брисбене одержала три подряд победы над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.