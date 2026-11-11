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Костюк проиграла второй раз подряд на Итоговом турнире WTA и потеряла шансы на полуфинал
Во втором матче группового этапа украинка уступила американке Джессике Пегуле.
Украинская теннисистка Марта Костюк (№10 WTA) проиграла американке Джессике Пегуле (№5 WTA) во втором матче группового этапа Итогового турнира WTA-2026.
Матч продолжался 1 час 30 минут и завершился поражением украинки со счетом 2:6, 5:7.
Это была восьмая очная встреча теннисисток, Пегула в пятый раз победила Костюк.
Обзор матча
Для Марты это второе подряд поражение на Итоговом турнире WTA. Она дебютировала на этих соревнованиях с поражения от чешки Линды Носковой (2:6, 4:6).
После двух туров Костюк идет последней в турнирной таблице группы и досрочно потеряла шансы финишировать в топ-2, что нужно для выхода в полуфинал.
Турнирная таблица
1. Линда Носкова — 2 победы (100% сетов)
2. Джессика Пегула — 1 победа (60%)
3. Кори Гауфф — 1 победа (40%)
4. Марта Костюк — 0 побед (0%)
В заключительном поединке на турнире Марта в четверг, 12 ноября, посоревнуется с американкой Кори Гауфф.
Добавим, что Костюк, которая была первой запасной, попала на Итоговый турнир WTA вместо Елены Рыбакиной из Казахстана — первая ракетка мира и действующая чемпионка соревнований снялась перед стартом из-за проблем со здоровьем.
Отметим, что на Итоговом турнире Украина впервые представлена двумя теннисистками. Сюда также отобралась Элина Свитолина, которая стартовала с поражения от бесфлажной россиянки Мирры Андреевой. Следующий матч первая ракетка Украины проведет в среду, 11 ноября, с чешкой Каролиной Муховой.
Итоговый турнир WTA продлится с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе.
Ранее сообщалось, что Свитолина разводится с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.