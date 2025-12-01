Костюк прокомментировал поражение в своем дебютном матче во главе "Динамо"

Игорь Костюк / © ФК Динамо Киев

Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Игорь Костюк пообщался с журналистами после домашнего матча 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26 против "Полтавы".

Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился поражением "бело-синих" со счетом 1:2 .

Ответы Костюка на вопросы представителей СМИ приводит официальный сайт "Динамо".

– К сожалению, сегодня произошло трагическое событие – ушел из жизни наш знаменитый игрок, знаменитый функционер Владимир Федорович Мунтян… Светлая ему память… Мы с ним родились в один день с разницей в 29 лет. Он всегда в мой День рождения звонил мне первым и говорил: "Игорь, в этот день рождаются только великие люди". Я ему отвечал: "Федорович, Вы – точно великий человек"… Светлая память ему. Он навсегда останется в наших сердцах.

– Что вы говорили своим игрокам в перерыве матча после того, как команда пропустила первый гол?

– Мы отмечали, что нужно быстрее переходить в атаки. И не допускать тех моментов, которые создавала команда-соперник. Хотя их было не очень много, но концентрация в защите должна быть больше. Сегодня мы не готовы к такой борьбе. И, конечно, в атаке нам не хватило свежести. Я говорил игрокам, что нужно делать быстрее. К сожалению, мы пропустили второй мяч. Сегодня мы выполнили много стандартов, но не создали из них моментов, чтобы забить гол. В конце концов отыграли один мяч, но не хватило времени на большее… Конечно, команда после игры находится в удрученном состоянии. Все переживают. Надеемся, мы сплотимся, создадим атмосферу, при которой ребята поднимут головы. У нас есть немного времени, чтобы в физическом плане подтянуться к следующей игре, поэтому будем делать все для того, чтобы провести ее лучше в этом плане.

– Сегодня в составе первой команды дебютировал Богдан Редушко. Как оцените его дебют?

– Они вышли вдвоем с Яцыком результативно – Редушко исполнил навес, после которого Яцык забил гол. Он понимает мои требования, что нужно делать, и выполнил на поле то, что умеет. Я рад, что он сегодня дебютировал. Несмотря на возраст, без мандража сделал свое дело.

– Объясните отсутствие в заявке на игру Шапаренко и Огунданы.

– Шола вчера на тренировке подвернул голеностоп. Шапаренко пока не готов полностью. Мы пообщались с ним, посоветовались с врачами и решили, что сегодня ему не нужно участвовать в игре, поскольку он не принес бы пользы команде.

Поединок против "Полтавы" стал первым для Костюка в роли исполняющего обязанности главного тренера столичного клуба. Наставник "Динамо" U-19 возглавил взрослую команду после увольнения Александра Шовковского.

Потерпев поражение от "Полтавы", киевский гранд установил новый клубный антирекорд в УПЛ – "Динамо" впервые в истории проиграло четыре матча подряд в чемпионате Украины.

В настоящее время "Динамо" (20 очков) находится на седьмом месте в таблице УПЛ. Если лидер чемпионата "Шахтер" сегодня обыграет "Кривбасс", то отставание "бело-синих" от "горняков" вырастет уже до 13 очков.

До конца 2025 года киевлянам осталось провести четыре матча: против "Кудровки" (6 декабря) и "Вереса" (14 декабря) в УПЛ, а также с итальянской "Фиорентиной" (11 декабря) и армянским "Ноа" (18 декабря) в основном раунде Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что ТЦК мобилизовал известного экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины.