Костюк прокомментировала победу над Свитолиной в историческом четвертьфинале Roland Garros

Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№15 WTA) прокомментировала победу над своей соотечественницей Элиной Свитолиной (№7 WTA) в четвертьфинале Roland Garros-2026.

Матч между украинками длился 1 час 51 минуту и завершился победой Костюк со счетом 6:3, 2:6, 6:2.

Это был исторический для Украины четвертьфинал Roland Garros — впервые две украинки сыграли между собой на этой стадии турниров Grand Slam.

"Прежде всего хочу начать с этого исторического матча, который мы сегодня сыграли с Элиной. В Украине, особенно в Киеве, у нас снова была очень тяжелая ночь. Погибло много людей. Я хочу посвятить этот матч украинскому народу и его несокрушимости. Спасибо. Слава Украине.

Отдельно хотела отметить Элину и ее особый вклад в развитие украинского тенниса, она — невероятное вдохновение для нас.

Я до сих пор думаю, что до победы на Roland Garros еще далеко. Но я надеюсь, что болельщики придут на полуфинал и поддержат меня", — сказала Костюк во флеш-интервью сразу после матча.

Это была третья очная встреча между Элиной и Мартой. В 2018 году на Australian Open победила Свитолина — 6:2, 6:2, тогда как в 2024-м на турнире в Торонто выиграла уже Костюк — 6:2, 2:6, 6:2.

Костюк стала первой в истории украинкой, которая дошла до полуфинала Roland Garros. Она впервые в карьере добралась до 1/2 финала турнира Grand Slam — до сих пор ее самым большим достижением на мэйджорах был четвертьфинал Australian Open-2024.

Свитолина в шестой раз в карьере сыграла в четвертьфинале Roland Garros (2015, 2017, 2020, 2023, 2025, 2026), но ни разу так и не смогла выйти в полуфинал.

В полуфинале Костюк сыграет с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Миррой Андреевой (№8 WTA), которая в четвертьфинале победила румынку Сорану Кырстю (№18 WTA) — 6:0, 6:3.

Ранее сообщалось, что Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв в финале именно Андрееву, с которой ей теперь придется встретиться в полуфинале Roland Garros.

