Костюк растрогала речью об Украине после финала в Брисбене – эмоциональное видео

Марта Костюк / © Associated Press

Украинка Марта Костюк (№26 WTA) выдала эмоциональную речь после поражения от нейтральной теннисистки с белорусским паспортом Арины Соболенко (№1 WTA) в финале турнира WTA 500 в австралийском Брисбене.

23-летняя уроженка Киева во время церемонии награждения рассказала о тяжелой ситуации в Украине, вызванной российскими обстрелами.

Марта, едва сдерживая слезы, акцентировала внимание на том, что из-за действий агрессора многие ее соотечественники вынуждены сейчас мерзнуть в условиях отсутствия света и теплой воды.

"Я хочу сказать несколько слов об Украине. Я каждый день играю с болью в сердце – тысячи людей сейчас без света и теплой воды. На дворе минус 20 градусов, так что жить в этой реальности каждый день очень и очень больно. И, знаете, здесь в Брисбене очень жарко, так что трудно даже представить себе это. Но моя сестра спит под тремя одеялами из-за того, как холодно дома. Поэтому я была очень тронута и счастлива видеть так много украинских болельщиков и флагов на этой неделе.

Также хочу поблагодарить всех соперниц, с которыми я играла на этой неделе. Вы делаете меня лучше, вы заставляете меня становиться лучше каждую неделю, каждый день. И я очень рада быть на этом пути.

Хочу поблагодарить свою команду. Извините, что я проиграла еще один финал – это уже третий, но, возможно, в следующий раз… Не возможно, но я точно выиграю.

Благодарю вас всех за поддержку. Благодарю моего мужа за то, что был рядом со мной на этой неделе. И еще раз – спасибо всем. Слава Украине", – сказала Костюк.

Зрители на арене отреагировали на слова Марты громкими аплодисментами, поддержав украинскую теннисистку.

Отметим, что Марта в Брисбене одержала три подряд победы над теннисистками из топ-10 рейтинга WTA. По итогам турнира она обеспечила себе место в топ-20 мировой классификации.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде