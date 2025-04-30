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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
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Костюк разбила россиянку и вслед за Свитолиной вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Украинка не отдала ни одного сета сопернице из государства-агрессора.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) пробилась в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Мадриде.

В 1/8 финала 22-летняя украинка уверенно победила нейтральную теннисистку с российским паспортом Анастасию Потапову (№39 WTA) – 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Костюк ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов.

Отметим, что во втором сете при счете 4:0 в свою пользу Марта брала медицинский тай-маут после падения, но продолжила играть и довела поединок до победы.

Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде.

Кроме Потаповой, на соревнованиях в испанской столице Марта также прошла британку Эмму Радукану и "нейтральную" россиянку Веронику Кудерметову.

Следующей соперницей Костюк станет первая ракетка мира – "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, которая в 1/8 финала выбила американку Пейтон Стернс (6:2, 6:4).

Кроме Марты, в четвертьфинал турнира в Мадриде ранее также вышла еще одна украинка – Элина Свитолина. За путевку в полуфинал она посоревнуется с японкой Моюкой Учидзимой, которая в 1/8 финала выбила "нейтральную" россиянку Екатерину Александрову (6:4, 7:6).

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Дата публикации
Количество просмотров
88
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