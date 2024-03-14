Костюк разгромила россиянку и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 1000

Марта выбила из соревнований в Индиан-Уэллсе вторую подряд теннисистку из государства-террориста.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В четвертьфинале 21-летняя уроженка Киева (№32 WTA) разбила россиянку Анастасию Потапову (№33 WTA), которая из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Матч длился 1 час 10 минут и завершился триумфом украинки со счетом 6:0, 7:5.

В течение поединка Марта один раз подавала навылет, совершила 4 двойные ошибки и использовала 7 из 10 брейкпойнтов.

Таким образом, Костюк впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира WTA 1000.

За путевку в финал Марта сразится с победительницей матча между первой ракеткой мира полькой Игой Швентек и экс-лидеркой мирового рейтинга, чемпионкой Australian Open-2018 Каролин Возняцки из Дании.

Напомним, Костюк – единственная украинка, которая продолжает выступления в Индиан-Уэллсе. В 1/8 финала Марта уверенно обыграла еще одну теннисистку из государства-террориста Анастасию Павлюченкову.

Читайте также:

Свитолина в напряженном матче потерпела поражение и завершила выступления на турнире в Индиан-Уэллсе

"Слава Украине": Костюк расплакалась на награждении после финала турнира в Сан-Диего (видео)

Жестко обматерил судью: российского теннисиста дисквалифицировали на турнире в Дубае (видео)