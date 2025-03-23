Костюк разгромила россиянку и вслед за Свитолиной вышла в 1/8 финала турнира в Майами

Две украинки пробились в четвертый круг турнира WTA 1000 в Майами.

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк вышли в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами (США).

В третьем круге соревнований Свитолина (№22 WTA) обыграла чешку Каролину Мухову (№14 WTA) со счетом 6:2, 3:6, 6:2.

Вслед за Элиной в четвертый круг этого турнира пробилась Костюк (№29 WTA), которая разгромила нейтральную тенсистку с российским паспортом Анну Блинкову (6:2, 6:1).

Следующей соперницей Свитолиной станет вторая ракетка мира полька Ига Швентек.

Оппонентка Костюк определится в матче между "нейтральной" россиянкой Анной Калинской (№33 WTA) и американкой Джессикой Пегулой (№4 WTA).

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