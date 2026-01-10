Костюк разгромила шестую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA в Брисбене

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) вышла в финал турнира WTA 500 в австралийском Брисбене.

В полуфинале престижных соревнований 23-летняя украинка разгромила шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу – 6:0, 6:3.

Матч продолжался 56 минут. В течение поединка Костюк 4 раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов.

Марта в четвертый раз в карьере вышла в финал на уровне WTA и впервые с апреля 2024 года. После победы на соревнованиях в Остине в марте 2023-го она проиграла два финала в 2024 году – в Сан-Диего и Штутгарте.

Отметим, что Марта в Брисбене стартовала сразу со второго раунда, где с камбэком уничтожила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, которая до 2012 года выступала за Россию.

В третьем круге украинка победила третью ракетку мира, финалистку US Open-2025 американку Аманду Анисимову.

В четвертьфинале Марта обыграла нейтральную теннисистку с российским паспортом Мирру Андрееву.

В финале Костюк сыграет против первой ракетки мира "нейтральной" белоруски Арины Соболенко. Матч состоится в ночь на воскресенье, 11 января.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.