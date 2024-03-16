Костюк разгромно проиграла первой ракетке мира и не смогла выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Марта не справилась с полькой Игой Швентек в дебютном в карьере полуфинале соревнований WTA 1000.

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела выйти в финал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В полуфинале 21-летняя уроженка Киева (№32 WTA) уступила первой ракетке мира польке Иге Швентек. Матч длился 1 час 8 минут и завешился поражением украинки со счетом 2:6, 1:6.

За проведенное на корте время Марта 2 раза подавала навылет и совершила 4 двойные ошибки.

Это была вторая личная встреча между Костюк и Швентек. Украинка также проиграла польской теннисистке в 4-м раунде Roland Garros в 2021 году.

Стоит отметить, что Костюк впервые в карьере сыграл в полуфинале турнира WTA 1000.

В двух предыдущих матчах на этих соревнованиях Марта выбила "нейтральных" россиянок. В 1/8 финала Костюк уверенно обыграла Анастасию Павлюченкову, а в 1/4 финала разгромила Анастасию Потапову.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе соперницей Швентек станет Мария Саккари из Греции, которая в полуфинале одолела американку Кори Гауфф со счетом 6:4, 6:7, 6:2.

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