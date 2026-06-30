Костюк разгромной победой стартовала на Wimbledon-2026

Марта Костюк / © Associated Press

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Украинская теннисистка Марта Костюк (№13 WTA) вышла во второй круг Wimbledon-2026.

На старте основной сетки травяного мэйджора 24-летняя уроженка Киева разгромила аргентинку Надю Подороску — 6:1, 6:2.

Это будет первая очная встреча теннисисток. Костюк в шестой раз играет в основной сетке Wimbledon.

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Во втором раунде Марта сыграет с "нейтральной" россиянкой Анной Блинковой, которая на старте турнира победила украинку Юлию Стародубцеву — 6:7, 6:4, 6:1.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина сенсационно выбыла с Wimbledon-2026, проиграв в первом круге другой украинке Дарье Снигур.

Также мы рассказывали, что украинская теннисистка Даяна Ястремская отыграла четыре матчбола и вышла во второй раунд Wimbledon-2026.

Матчи основной сетки Wimbledon-2026 будут продолжаться с 29 июня по 12 июля. В прошлом году победительницей турнира стала полька Ига Швентек, "всухую" обыграв в финале американку Аманду Анисимову.

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