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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Костюк разобралась с экс-третьей ракеткой мира и вышла в 1/16 финала US Open-2026

Марта за два сета обыграла американку Слоан Стивенс.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №11) вышла в третий круг основной сетки US Open-2026 в женском одиночном разряде.

Во втором раунде мэйджора 24-летняя уроженка Киева победила бывшую третью ракетку мира и чемпионку US Open-2017 американку Слоан Стивенс (WTA №209) — 6:1, 7:5.

Отметим, что в первом круге Открытого чемпионата США по теннису Марта обыграла австралийку Сторм Хантер (WTA №169) — 6:4, 6:1.

В 1/16 финала US Open-2026 соперницей Костюк станет победительница поединка между австралийкой Кимберли Биррелл и "нейтральной" россиянкой Екатериной Александровой.

Костюк — первая украинка, преодолевшая второй круг US Open-2026. Позже свои матчи этой стадии сыграют Элина Свитолина, Александра Олейникова и Юлия Стародубцева.

Ранее сообщалось, что Свитолина и Монфис остановились в шаге от финала микст-турнира US Open-2026.

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