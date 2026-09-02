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Костюк разобралась с экс-третьей ракеткой мира и вышла в 1/16 финала US Open-2026
Марта за два сета обыграла американку Слоан Стивенс.
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №11) вышла в третий круг основной сетки US Open-2026 в женском одиночном разряде.
Во втором раунде мэйджора 24-летняя уроженка Киева победила бывшую третью ракетку мира и чемпионку US Open-2017 американку Слоан Стивенс (WTA №209) — 6:1, 7:5.
Отметим, что в первом круге Открытого чемпионата США по теннису Марта обыграла австралийку Сторм Хантер (WTA №169) — 6:4, 6:1.
В 1/16 финала US Open-2026 соперницей Костюк станет победительница поединка между австралийкой Кимберли Биррелл и "нейтральной" россиянкой Екатериной Александровой.
Костюк — первая украинка, преодолевшая второй круг US Open-2026. Позже свои матчи этой стадии сыграют Элина Свитолина, Александра Олейникова и Юлия Стародубцева.
Ранее сообщалось, что Свитолина и Монфис остановились в шаге от финала микст-турнира US Open-2026.