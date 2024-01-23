Костюк с боем проиграла действующей чемпионке US Open и не смогла выйти в полуфинал Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) не смогла пробиться в полуфинал одиночного разряда Australian Open-2024.

В четвертьфинале 21-летняя уроженка Киева в напряженной борьбе уступила четвертой ракетке мира, действующей чемпионке US Open американке Кори Гауфф.

Трехсетовый поединок длился 3 часа 7 минут и завершился поражением украинки со счетом 6:7, 7:6, 2:6.

Это была вторая личная встреча теннисисток. До этого они играли между собой только один раз – в 2022 году в 1/8 финала турнира WTA 500 в Аделаиде американка выиграла со счетом 6:3, 5:7, 6:3.

Марта впервые в карьере сыграла в четвертьфинале турнира серии Grand Slam. До текущего розыгрыша австралийского мэйджора ее самым высоким достижением на соревнованиях Большого шлема был выход в 1/8 финала Roland Garros-2021, где она проиграла польке Иге Швентек.

Отметим, что в 1/4 финала индивидуального турнира Открытого чемпионата Австралии сыграет еще одна украинка – Даяна Ястремская. За место в полуфинале она сразится с 19-летней чешкой Линдой Носковой, которая в 1/8 финала выбила Элину Светолину – первая ракетка Украины из-за травмы спины со слезами снялась с матча в первом сете.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко, которая из-за полномасштабной войны РФ против Украины допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

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