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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Костюк с двумя тай-брейками проиграла первой ракетке мира в четвертьфинале турнира в Мадриде

Марта дала серьезный бой, но не осилила Арину Соболенко.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде.

В четвертьфинале 22-летняя украинка в напряженной борьбе уступила "нейтральной" первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко.

Матч длился 2 часа 33 минуты. Оба сета Костюк проиграла на тай-брейках – 6:7, 6:7.

Костюк впервые в карьере сыграла в четвертьфинале турнира в Мадриде.

До встречи с Соболенко она прошла британку Эмму Радукану и двух "нейтральных" россиянок – Веронику Кудерметову и Анастасию Потапову.

В полуфинале Соболенко сыграет против украинки Элины Свитолиной, которая в четвертьфинале одержала разгромную победу над японкой Моюкой Учидзимой.

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Дата публикации
Количество просмотров
150
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