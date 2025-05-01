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Костюк с двумя тай-брейками проиграла первой ракетке мира в четвертьфинале турнира в Мадриде
Марта дала серьезный бой, но не осилила Арину Соболенко.
Украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде.
В четвертьфинале 22-летняя украинка в напряженной борьбе уступила "нейтральной" первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко.
Матч длился 2 часа 33 минуты. Оба сета Костюк проиграла на тай-брейках – 6:7, 6:7.
Костюк впервые в карьере сыграла в четвертьфинале турнира в Мадриде.
До встречи с Соболенко она прошла британку Эмму Радукану и двух "нейтральных" россиянок – Веронику Кудерметову и Анастасию Потапову.
В полуфинале Соболенко сыграет против украинки Элины Свитолиной, которая в четвертьфинале одержала разгромную победу над японкой Моюкой Учидзимой.