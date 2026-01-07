ТСН в социальных сетях

ua
en
Дата публикации
Проспорт
Костюк с камбэком уничтожила экс-россиянку Путинцеву в первом матче 2026 года

Украинка одержала волевую победу над Юлией Путинцевой в Брисбене.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) успешно начала сезон-2026, пробившись в третий круг турнира WTA 500 в австралийском Брисбене.

23-летняя украинка автоматически попала во второй раунд, где одолела представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (№74 WTA), которая до 2012 года выступала за Россию.

Матч длился 1 час 52 минуты и завершился волевой победой украинской теннисистки – 6:7, 6:1, 6:0. Проиграв первый сет на тай-брейке, Марта уничтожила соперницу в двух следующих партиях.

За проведенное на корте время Костюк 4 раза подавала навылет, совершила одну двойную ошибку и использовала 7 из 9 брейк-пойнтов.

В 1/8 финала Марта сразится с третьей ракеткой мира – американкой Амандой Анисимовой.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина разгромила бывшую россиянку на старте турнира в новозеландском Окленде.

