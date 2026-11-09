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ТСН в социальных сетях

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Проспорт
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Костюк с поражения дебютировала на Итоговом турнире WTA

В стартовом матче украинка уступила чешке Линде Носковой.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№10 WTA) проиграла чешке Линде Носковой (№8 WTA) в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA-2026.

24-летняя уроженка Киева, для которой это был дебютный поединок в карьере на Итоговом турнире WTA, потерпела поражение со счетом 2:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 27 минут. Костюк выполнила 6 подач навылет и допустила 6 двойных ошибок.

Обзор матча

Это была четвертая очная встреча теннисисток. Носкова обыграла Костюк в третий раз подряд — раньше чешка побеждала украинку в полуфинале Уимблдона и 1/8 финала US Open.

Далее Марту ждут поединки группового раунда с американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой. Чтобы выйти в полуфинал, нужно финишировать в топ-2 квартета.

Добавим, что Костюк, которая была первой запасной, попала на Итоговый турнир WTA вместо Елены Рыбакиной из Казахстана — первая ракетка мира и действующая чемпионка соревнований снялась перед стартом из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что на Итоговом турнире Украина впервые представлена ​​двумя теннисистками. Сюда также отобралась Элина Свитолина, которая стартует в понедельник, 9 ноября, матчем против бесфлажной россиянки Мирры Андреевой, после чего также сыграет с бесфлажной белоруской Ариной Соболенко и чешкой Каролиной Муховой.

К слову, Свитолина является чемпионкой Итогового турнира 2018 года, а в 2019-м она дошла до финала.

Итоговый турнир WTA продлится с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе.

Ранее сообщалось, что Свитолина разводится с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

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