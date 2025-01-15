Костюк с разгромом вышла в третий круг Australian Open-2025

Украинская теннисистка Марта Костюк (№18 WTA) пробилась в третий круг Australian Open-2025.

В матче второго раунда основной сетки 22-летняя уроженка Киева разгромила немку Юле Нимайер (№93 WTA). Поединок длился 1 час 6 минут и завершился со счетом 6:3, 6:0.

За проведенное на корте время Костюк трижды подавала навылет, совершила 4 двойные ошибки и использовала 5 из 6 брейк-пойнтов. Это была первая очная встреча теннисисток.

Добавим, что в первом раунде австралийского мэйджора Марта одержала волевую победу над японкой Нао Хибино – 3:6, 6:3, 6:1.

Костюк в шестой раз выступает в основной сетке Открытого чемпионата Австралии. Ее самым высоким достижением на этом турнире Grand Slam остается прошлогодний четвертьфинал.

Соперницей Костюк в 1/16 финала Australian Open-2025 станет победительница противостояния Паула Бадоса (Испания) – Талия Гибсон (Австралия).

Напомним, в основной сетке Australian Open-2025 выступали шесть украинских теннисисток. Первый раунд не смогли преодолеть Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Ангелина Калинина. Кроме Костюк, во второй круг также вышли Элина Свитолина и Даяна Ястремская, которые свои следующие матчи проведут в четверг, 16 января.

В 1/32 финала Ястремская (№33 WTA) посоревнуется с черногоркой Данкой Ковинич (№1289 WTA), а Свитолина (№27 WTA) встретится с американкой Кэролайн Доулхайд (№82 WTA).

Матчи основной сетки Australian Open-2025 будут проходить с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая выступает в нейтральном статусе из-за полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

В прошлом году на Australian Open лучший результат среди украинских теннисисток показала Ястремская, которая дошла до полуфинала, где проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь.

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