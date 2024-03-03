Костюк с суперкамбеком победила пятую ракетку мира и вышла в финал турнира в Сан-Диего (видео)

Другая украинка Ангелина Калинина остановилась в полуфинале соревнований в Остине.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал турнира WTA 500 в американском Сан-Диего.

21-летняя уроженка Киева (№34 WTA) в полуфинале одержала волевую победу над первой сеяной на турнире американкой Джессикой Пегулой (№5 WTA) – 7:6, 6:1.

Поединок длился 1 час 37 минут. Костюк проигрывала в первом сете со счетом 1:5, но сумела отыграться и вырвала победу на тай-брейке. А во второй партии украинка отдала сопернице всего один гейм.

Обзор матча Костюк – Пегула

В финале Марта сразится с британкой Кэти Бултер (№49 WTA), которая в другом полуфинале победила американку Эмму Наварро (№26 WTA) со счетом 6:3, 6:1.

Костюк во второй раз в карьере сыграет в финале турнира WTA. В прошлом году она завоевала свой дебютный титул на соревнованиях WTA 250 в Остине.

Добавим, что еще одна украинка Ангелина Калинина не смогла выйти в финал турнира WTA 250 в Остине (США).

В полуфинале 27-летняя уроженка Новой Каховки (№35 WTA) проиграла китаянке Ван Сиюй (№64 WTA) со счетом 3:6, 6:7.

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