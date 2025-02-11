Костюк сенсационно обыграла третью ракетку мира и вышла в 1/8 финала турнира в Дохе

Марта за два сета справилась с американкой Кори Гауфф.

Первая ракетка Украины Марта Костюк (№21 WTA) пробилась в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

Во втором раунде соревнований 22-летняя уроженка Киева сенсационно обыграла третью ракетку мира американку Кори Гауфф. Матч длился 1 час 13 минут и завершился победой украинки со счетом 6:2, 7:5.

Перед началом поединка коэффициент букмекеров на победу Костюк составлял 4,90. На триумф представительницы США – 1,20.

За проведенное на корте время Марта выполнила две подачи навылет и допустила две двойные ошибки.

Это была пятая очная встреча теннисисток. Костюк во второй раз в карьере сумела победить Гауфф. Впервые она это сделала в 2024 году на турнире в немецком Штутгарте.

Добавим, что Костюк стартовала на соревнованиях в Дохе победой над Зейнеп Сонмез из Турции (6:3, 6:3).

Следующей соперницей Марты станет победительница матча двух польских теннисисток – Магды Линетт и Магдалены Френх.

Читайте также:

Свитолина совершила эффектный камбэк и победой стартовала на турнире в Дохе

Сестры Киченок проиграли в финале парного турнира в Линце

Ястремская потерпела поражение в сверхсложном финале турнира в Линце