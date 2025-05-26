- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 1 мин
Костюк сенсационно вылетела на старте Roland Garros-2025
Марта не сумела пробиться во второй круг французского мэйджора.
Украинская теннисистка Марта Костюк (№26 WTA) не смогла преодолеть первый раунд основной сетки Roland Garros-2025.
В своем стартовом матче на турнире 22-летняя уроженка Киева сенсационно проиграла чешке Саре Бейлек (№193 WTA) со счетом 3:6, 1:6.
Матч продолжался 1 час 20 минут. За проведенное на корте время Костюк не выполнила ни одной подачи навылет и допустила 5 двойных ошибок.
Отметим, что в финале квалификации французского мэйджора Бейлек обыграла другую украинку – Юлию Стародубцеву, которая потом все-таки попала в основную сетку как лаки-лузер.
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина разгромной победой стартовала на Roland Garros-2025.