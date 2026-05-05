Костюк снялась с турнира в Риме после громкого триумфа в Мадриде: известна причина

Марта Костюк / © Associated Press

Реклама

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая на прошлой неделе стала чемпионкой престижного турнира в Мадриде, снялась с турнира WTA 1000 в Риме.

Как сообщает Tennisform, причиной такого решения 23-летней украинки стала травма правого бедра.

После снятия Костюк в основной сетке турнира в Риме остаются четыре украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова.

Реклама

К ним могут присоединиться Дарья Снигур и Ангелина Калинина, если победят в решающих матчах квалификации.

Матчи основной сетки соревнований в итальянской столице пройдут с 5 по 17 мая.

Ранее сообщалось, что Костюк и еще шесть украинок автоматически вошли в основную сетку Roland Garros-2026, матчи которой состоятся с 24 мая по 7 июня.

Напомним, Костюк в финале турнира WTA 1000 в Мадриде обыграла нейтральную теннисистку с российским паспортом Мирру Андрееву.

Реклама

Завоевав третий трофей WTA в карьере, Марта обновила личный рекорд в рейтинге лучших теннисисток мира, поднявшись на 15-е место.

Новости партнеров