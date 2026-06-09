Костюк снялась с турнира WTA в Лондоне: какая причина

Марта Костюк / © Associated Press

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Украинская теннисистка Марта Костюк (№12 WTA) снялась с турнира WTA 500 в Лондоне из-за травмы правой лодыжки.

Об этом сообщает Telegram-канал Ukrainian Tennis.

Во вторник, 9 июня, Марта должна была сыграть матч первого круга против британки Микки Стойсавлевич. Однако теперь украинку заменит на соревнованиях лаки-лузерка хорватка Донна Векич.

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Для Костюк это должен быть старт травяного сезона и подготовка к Wimbledon-2026, где она заявлена в основную сетку, матчи которой состоятся с 29 июня по 12 июля.

Отметим, что в 2026 году Костюк также из-за травм снималась с турниров WTA 1000 в Дохе и Риме.

Ранее сообщалось, что Костюк установила историческое достижение на Roland Garros. Марта стала первой в истории Украины полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. Ранее это удавалось только Андрею Медведеву среди мужчин — в 1993 и 1999 годах.

Также мы рассказывали, что определилась чемпионка Roland Garros-2026.

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