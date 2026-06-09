- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 170
- Время на прочтение
- 1 мин
Костюк снялась с турнира WTA в Лондоне: какая причина
Марта пропустит соревнования из-за травмы.
Украинская теннисистка Марта Костюк (№12 WTA) снялась с турнира WTA 500 в Лондоне из-за травмы правой лодыжки.
Об этом сообщает Telegram-канал Ukrainian Tennis.
Во вторник, 9 июня, Марта должна была сыграть матч первого круга против британки Микки Стойсавлевич. Однако теперь украинку заменит на соревнованиях лаки-лузерка хорватка Донна Векич.
Для Костюк это должен быть старт травяного сезона и подготовка к Wimbledon-2026, где она заявлена в основную сетку, матчи которой состоятся с 29 июня по 12 июля.
Отметим, что в 2026 году Костюк также из-за травм снималась с турниров WTA 1000 в Дохе и Риме.
Ранее сообщалось, что Костюк установила историческое достижение на Roland Garros. Марта стала первой в истории Украины полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. Ранее это удавалось только Андрею Медведеву среди мужчин — в 1993 и 1999 годах.
Также мы рассказывали, что определилась чемпионка Roland Garros-2026.