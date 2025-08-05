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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Костюк снялась во время четвертьфинала турнира в Монреале: что стало причиной

Марта не смогла доиграть поединок из-за травмы.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) не смогла выйти в полуфинал на турнире WTA 1000 в канадском Монреале.

23-летняя уроженка Киева снялась во время четвертьфинального матча с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№12 WTA).

После двух проигранных геймов на старте поединка Марта взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с правым запястьем. Несмотря на повреждение, украинка решила продолжить борьбу.

Первый сет закончился поражением Костюк со счетом 1:6. Во время второй партии, при счете 1:2 в пользу соперницы, украинка досрочно снялась с матча из-за травмы запястья.

После вылета Марты на турнире в Монреале продолжает выступления одна украинка – Элина Свитолина (№13 WTA), которая в четвертьфинале встретится с экс-первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой (№49 WTA). Этот матч состоится в ночь на 6 августа по киевскому времени.

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